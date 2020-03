Villingen-Schwenningen Coronavirus verunsichert Klinikmitarbeiter

Kliniksprecherin Sandra Adams klingt schon beinahe routiniert, als sie erklärt: "Das Klinikum ist vorbereitet." Konkret heißt das unter anderem, dass in der Schublade längst der Plan dazu liegt, eine Art "Station" in Sachen Coronavirus am Schwarzwald-Baar-Klinikum einzurichten. "Wir haben uns für den Standort Villingen-Schwenningen entschieden", erläutert Sandra Adams auf Nachfrage. Eine Entscheidung, die bei den Mitarbeitern nicht unumstritten ist. Die im Falle der Behandlung eines heftigen Befalls mit der Lungenkrankheit möglicherweise notwendigen Lungengeräte seien nämlich nicht im neuen Klinikum im Oberzentrum, sondern in der Außenstelle in Donaueschingen stationiert. Gegebenenfalls also müsste der Transport schwerwiegend am Coronavirus Erkrankter nach Donaueschingen in Kauf genommen werden. Doch die Pressesprecherin des Klinikums winkt ab – in solchen Fällen würden Einzelfallentscheidungen getroffen. Kurzum: Ob ein solcher Patient am Ende tatsächlich in der "Corona-Station" in VS liegen würde oder etwa doch von vornherein nach Donaueschingen gebracht werden soll, ist offenbar noch nicht endgültig geklärt.