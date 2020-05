Villingen-Schwenningen Coronavirus: Verdachtsfälle aus anderen Kreisen kommen

22 Corona-Patienten im Schwarzwald-Baar-Klinikum

Um auch jetzt mögliche Infektionsherde im Keim zu ersticken, werden nach wie vor die Kontaktpersonen Infizierter ermittelt. 5500 habe man schon ausgemacht, aktuell verfolge man die Entwicklung von 300 Kontaktpersonen der jetzt 80 noch aktiven Corona-Fälle im Landkreis.

Auf der Hut bleibt man auch am Schwarzwald-Baar-Klinikum, wo derzeit 22 Corona-Patienten behandelt werden. Trotzdem kehrt auch hier wieder ein Stück Normalität ein - sogar am "Corona-Standort" Donaueschingen. Nahm man in dieser Woche eine Station für Nicht-Corona-Patienten mit 30 Betten in Betrieb, sollen nächste Woche in einem zweiten Schwung weitere 30 Betten für andere Patienten freigegeben werden, erläuterte Klinik-Sprecherin Sandra Adams in der Telefonkonferenz am Donnerstag.

Gespanntes Warten auf die neuen Regeln

Derweil wollen die Kommunen in der Region im Zuge weiterer Lockerungen die Rückkehr der Kinder in die Kitas vorbereiten. Doch mangels einer überarbeiteten Corona-Verordnung des Landes hierzu und der darin enthaltenen Vorschriften fehlt den Kommunen hierzu bislang schlichtweg die Grundlage. Klar ist für Oxana Brunner, Pressesprecherin des Oberzentrums Villingen-Schwenningen, dass vor den Mitarbeitern ein wahrer Kraftakt liegt. "Es wird bei Weitem keine Normalbedingungen geben", stellt sie klar. Doch bevor die zahlreichen organisatorischen Fragen geklärt werden können, muss klar sein, welche Kinder am Montag wieder zur Kita gehen dürfen - erst die Vorschüler, oder Kinder mit besonderen Betreuungsbedarfen? Sollen sie im rollierenden System betreut werden? Welche Auflagen wird es geben. Bei 3500 Kita-Kindern in VS liege auf der Hand, dass der Betrieb zunächst nur mit der Hälfte der Kinder beginnen kann.