Villingen-Schwenningen Coronavirus: Ungewollte Schließung der Post

Es muss auf andere Filialen ausgewichen werden

Eine Lösung, die Filiale dennoch zu öffnen, gibt es offenbar nicht. So erklärt die Sprecherin lediglich: "Kommt es zu Filialschließungen, so werden die Services von umliegenden Postbank-Filialen oder Partnerfilialen der Deutschen Post übernommen." So hätten die Filiale in der Friedrich-Ebert-Straße sowie die Partner-Agenturen der Deutschen Post in der Mühlenstraße in Schwenningen sowie in Brigachtal und Bad Dürrheim geöffnet.

Und was passiert mit Paketen, die noch in der Filiale liegen und nun nicht mehr abgeholt werden können? Laduch: "Kunden, deren Paketsendung in einer geschlossenen Filiale eingelagert ist, können sich an die Telefon-Hotline der Postbank wenden, wenn es sich um Briefe oder Pakete mit wichtigem Inhalt handelt. Mitarbeiter der Postbank klären dann mit dem Kunden die weitere Vorgehensweise."

Empfohlen wird auch in diesem Fall, eine andere Postbank-Filiale als Ausweichmöglichkeit zu nutzen. "Kunden können sich über den Filialfinder im Internet über die aktuellen Öffnungszeiten informieren", so die Pressesprecherin.

Filialen in der Umgebung:

Schwenningen, Mühlweg 100 und Friedrich-Ebert-Straße 22

Brigachtal, Kastanienweg 1

Bad Dürrheim, Friedrichstraße 20