Villingen-Schwenningen Coronavirus-Hausarrest für Karl-Brachat-Neuntklässler

Wie Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, gegenüber dem Schwarzwälder Boten erklärt, seien vier neunte Klassen sowie sechs Lehrkräfte davon betroffen. "Sie wurden heute als Vorsorgemaßnahme nach Hause geschickt", so Brunner. Diese Klassen befänden sich demnach in Heimarbeit. Die Pressesprecherin betont, dass keine Verdachtsfälle bestehen würden, allerdings sei dies eine Weisung des Kultusministeriums. Demnach müssen, wie André König, zuständig für das Krisenmanagement an der Schule, erklärt, Rückkehrer aus Risikogebieten ab der Ankunft 14 Tage daheim bleiben. "Die Klassen kamen vergangenen Donnerstag zurück, nächste Woche Freitag können dann alle wieder kommen", so König.