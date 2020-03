Villingen-Schwenningen "Coronavirus kursiert nun im normalen Alltag"

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Schwarzwald-Baar-Kreis hat sich von Dienstag, 17. Märzauf Mittwoch, 18. März nach Angaben einer Mitteilung des Landratsamtes um zwei weitere erhöht (Stand 14 Uhr). Somit liegen im Schwarzwald-Baar-Kreis insgesamt 29 bestätigte Fälle vor.

Von den insgesamt bisher bestätigten Fällen wurden 15 in Villingen-Schwenningen, sechs in Donaueschingen, jeweils zwei in Blumberg und Königsfeld sowie jeweils ein Fall in Bad Dürrheim, Brigachtal, Dauchingen und St. Georgen gemeldet. Die geänderten Zahlen einer Landkreisgemeinde sind auf einen Wohnortwechsel zurück zu führen, heißt in der Mitteilung.