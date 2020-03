Villingen-Schwenningen Coronavirus: Kein Abstrich für herzkrankes Baby

Baby bekommt Husten und Fieber

Zurück in Deutschland seien die Schüler in Quarantäne geschickt worden. Symptome habe ihr Bruder keine entwickelt, schildert Nadine Föry. Als ihr siebenmonatiges Baby nachdem es Kontakt zu seinem Onkel gehabt hatte, aber Husten und mit 39,5 Grad recht hohes Fieber bekam, wurde ihr mit Blick auf Christos’ Herzfehler dann doch mulmig zumute. Sie habe die Kinderärztin kontaktiert und ihr erklärt, warum sie sich sorge. Und sie habe ebenso Kontakt zu der Kardiologin des Kindes am Schwarzwald-Baar-Klinikum sowie einem Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in Villingen-Schwenningen über die dortige Notfallnummer aufgenommen. Alle drei seien sich unabhängig voneinander einig gewesen: Nadine Föry solle mit ihrem kleinen Risikopatienten Christos bei der Corona-Ambulanz am Schwenninger Messezentrum vorstellig werden, um ihn testen zu lassen.

Am Montag aber sei sie dort abgewiesen worden, weil sie entgegen anderer Informationen eine Überweisung benötigt hätte. Am Dienstag kehrte die junge Mutter samt Baby und Überweisungsschein zurück. "Ich durfte auch rein in das Zelt und ein Arzt kam und sprach mit mir", erzählt Nadine Föry.

Nachdem sie dem Arzt aber wahrheitsgemäß geschildert habe, dass ihr Bruder nicht erkrankt sei, habe der sie postwendend und ohne einen Abstrich zu nehmen, wieder heimgeschickt. Für Nadine Föry völlig unverständlich. Ihr Weltbild wankt seither. "Ich verstehe es nicht. Man hört doch immer, dass auch Menschen das Virus in sich tragen und übertragen können, die selbst gar nicht erkrankt sind!"

Vorwürfe liegen Nadine Föry fern. Es ist die Ungewissheit, die sie beim Blick auf ihren Sohn plagt. "Ich weiß, die Pflegekräfte haben viel zu tun, sie alle sollten einen Orden bekommen, definitiv!" Trotzdem sei ihr Verständnis für solche Entscheidungen in diesem Fall zu Ende. Ihr Sohn schlafe unruhig, mal habe er Fieber, dann gehe es ihm wieder recht gut. Was sie in diesen Fällen zu tun hat, das wisse sie, die selbst in der Pflege tätig sei, sehr genau - Wadenwickel und Zäpfchen seien angesagt. Doch die Sorge, ihr kleiner Junge könne am Coronavirus erkrankt sein, nehmen ihr all diese Maßnahmen nicht. "Als Mutter mit einem herzkranken Kind ist es halt schwer, weggeschickt zu werden", gibt die Furtwangerin zu.

Ärzte folgen Empfehlung des Robert-Koch-Instituts

Pressesprecher Kai Sonntag von der Kassenärztlichen Vereinigung in Baden-Württemberg, die die Corona-Ambulanz am Schwenninger Messegelände betreibt, kann Nadine Förys Sorge nachvollziehen. Dass eine Mutter sich in einem solchen Fall Sorgen um ihr Baby mache, sei absolut verständlich, gibt er auf Anfrage des Schwarzwälder Boten zu. Aber er betont auch: "Die Ärzte entscheiden nicht nach eigener Willkür, ob bei jemandem ein Abstrich genommen werden soll", sie folgten den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.

Aus dem Stegreif könne er ohne Rücksprache mit dem behandelnden Arzt nicht sagen, warum die Entscheidung im Falle des kleinen Christos so gefallen sei. Sicherlich aber müsse man sich die Frage stellen, "ob sich für den Kleinen etwas ändern würde, wenn man den Test machen lässt". "Vermutlich würde auch im Falle eines positiven Tests keine stationäre Aufnahme empfohlen", sondern die jetzt schon empfohlene Behandlung der Symptome, denkt Sonntag. Es gebe ohnehin kein Medikament gegen das Coronavirus.

Muss dann im Umkehrschluss eigentlich gar niemand mehr getestet werden? Doch, meint Kai Sonntag, nämlich um zu entscheiden, ob derjenige beispielsweise unter Quarantäne gestellt werden muss. "Ob es korrekt war, dass das Kind nicht abgestrichen wird, keine Ahnung", gibt Sonntag offen zu. Häufig gebe es auch keine ganz klare Lösung in solchen Fragen. Sicher sei jedoch: Die Testkapazitäten, auch am Messezentrum in Schwenningen, seien begrenzt. "Nicht nur in diesem Zelt, sondern in dem ganzen Prozess", also der langen Kette von der Beschaffung des Testmaterials über die Abstrichnahme bis hin zur Auswertung im Labor und Rückmeldung an die Patienten. Schon jetzt sei man in diesen Bereichen überbelastet, "wir versuchen deshalb, die Tests auf die zu begrenzen, die es dringend brauchen".