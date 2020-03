Villingen-Schwenningen Coronavirus: Jobs for Future verschoben

In einer Mitteilung heißt es, dass die Messe in Absprache mit den Behörden verschoben wurde, um "der wachsenden Besorgnis der Bevölkerung rund um die Entwicklung in Hinsicht auf das Corona-Virus COVID-19 Rechnung zu tragen". Demnach sei die Messe auf den 24. bis 26. September 2020 verschoben worden. Auslöser sei unter anderem gewesen, dass besorgte Eltern und Schulen den Besuch der Messe im Klassenverband komplett abgesagt haben. "Gesundheit ist ein hohes Gut, das nicht nur die SMA, sondern auch die Aussteller geschützt sehen wollen", heißt es in der Mitteilung.