Villingen-Schwenningen Coronavirus im Heilig-Geist-Spital

VS-Villingen - "Wir gehen derzeit davon aus, dass wir aufgrund der frühzeitigen Realisierung der Schnelltests einen weitaus umfangreicheren Ausbruch frühzeitig erkennen und verhindern konnten", erklärt Reichert. Vorigen Donnerstag, 26. November, seien Antigen-Schnelltests bei den Mitarbeitern der Pflege eingesetzt worden. Das Ergebnis: Drei Antigen-Schnell-tests seien positiv ausgefallen. Bei den drei betroffenen Mitarbeitern seien unverzüglich PCR-Tests veranlasst worden.

"Parallel hierzu wurden 50 Bewohner in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt isoliert und alle notwendigen Schutzmaßnahmen sofort eingeleitet", informiert Günter Reichert weiter. Und weiter: "Am Samstag, 28. November, wurden wir vom Gesundheitsamt darüber informiert, dass die PCR-Testungen der drei Mitarbeiter positiv waren. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurden alle 50 Bewohner am Montag, 30. November, getestet. Die Testergebnisse lagen uns bereits am späten Nachmittag des 1. Dezember vor. Von den 50 getesteten Bewohnern sind neun Bewohner positiv. Den Bewohnern geht es überwiegend gut. Vereinzelt lässt sich eine leicht erhöhte Temperatur verzeichnen."