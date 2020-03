Villingen-Schwenningen Coronavirus-Fake News: Video über angeblichen Vorfall in Drogerie

Oberbürgermeister rät zur Besonnenheit

Insbesondere in diesen Zeiten, in denen nahezu stündlich neue Nachrichten aufkommen, ist Vorsicht geboten. Eigentlich ist das Internet in einer solchen Ausnahmesituation ein Segen, denn wichtige Informationen erreichen sehr schnell ihre Zielpersonen. Öffentliche Einrichtungen, Verwaltungen und Medien sind bemüht, die Bevölkerung einerseits vollumfänglich zu informieren und für die möglichen Auswirkungen des Coronavirus zu sensibilisieren. Gleichzeitig sollen die Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen aber nicht zu Panik führen.

Besonnen mit der Situation umgehen, so rät es Oberbürgermeister Jürgen Roth in all seinen Mitteilungen. Dazu gehört aber auch, das Verbreiten von ungeprüften oder gar falschen Nachrichten nicht zu unterstützen oder gar selbst zu inszenieren. Meldungen, dass die Einnahme bestimmter Schmerzmittel die Viruserkrankung fördern würde, oder fingierte Mitteilungen, dass Lebensmittelmärkte für mehrere Wochen schließen würden, führen zu Verwirrung und einer Hysterie, die niemandem weiterhilft. Das ist die Kehrseite der "Internet-Medaille" und beweist, dass aus Segen ganz schnell ein Fluch werden kann.

Das Video, das aufgrund des Dialekts der Protagonisten weniger im Schwarzwald als vielmehr in der Region Berlin oder Brandenburg entstanden sein muss, hat der Facebook-Nutzer mittlerweile von seiner Seite gelöscht. Doch bei einer google-Suche wird das Ausmaß schnell klar: Zahlreiche Medien berichten über ein und dasselbe Video – egal ob in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder Baden-Württemberg. Diese Szene ist sicherlich nicht die einzige Streiterei um Klopapier in einer Drogerie, die sich dieser Tage ereignet haben mag. Aber es ist die einzige, die Land auf, Land ab für Furore sorgt. Und das nur, weil unzählige Menschen einen Vorfall für sich regionalisiert und verbreitet haben.