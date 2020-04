Villingen-Schwenningen Corona-Verordnung: Landfahrer campen illegal

Das scheint diejenigen aber offenbar weniger zu interessieren. Denn die dortigen Familien haben es sich ganz offensichtlich schon auf dem Parkplatz bequem gemacht und auch einen Kompressor aufgestellt, um für Elektrizität zu sorgen. Von Aufbruchsstimmung keine Spur.

Dabei steht den Landfahrern "Am Stallberg" in Richtung Marbach ein entsprechender Platz zur Verfügung, der darüber hinaus nicht ganz so frei zugänglich ist, wie der BSV-Parkplatz. Warum sich die Personengruppe dennoch weigert, dorthin zu ziehen, ist deshalb fraglich.

Abstand zwischen Wagen

Die Stadtverwaltung hat aber hinsichtlich der derzeitigen Corona-Pandemie ein besonderes Auge auf die Menschen. "Abstände von fünf Metern zwischen den Wagen müssen eingehalten werden", so Brunner. So sieht zumindest die Theorie aus, "in der Praxis ist das oft etwas anders", berichtet die Pressesprecherin. Denn grundsätzlich sei die Kommunikation mit den Landfahrern eher schwierig. Zudem gestalte sich die Situation, mit Blick auf die Corona-Verordnungen, so, dass die Gruppe zum Teil familiäre Verbindungen aufweist, weswegen die Kontaktbeschränkungen zum Teil nicht eingehalten werden müssen.

Ein schwieriges Miteinander ist auch für die immer wieder thematisierte Müll-Problematik nicht förderlich. Das bestätigt Brunner. "Theoretisch ist es notwendig, eine Kaution zu verlangen – in der Praxis ist das aber kaum umsetzbar", erklärt die Pressesprecherin.

Denn schon in der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass sich der Aufwand für die Verwaltung als zu groß erweist, um nach dem Hinterlassen von Müllbergen den Verursachern die zusätzlichen Kosten in Rechnung zu stellen. Schon mehrmals musste der Müll auf dem Landfahrerplatz durch städtische Mitarbeiter der TDVS entsorgt werden.

Auch wenn beispielsweise der Kommunale Ordnungsdienst dort vorbeischaue, um mögliche Schwierigkeiten anzusprechen, habe man immer mit dem gleichen Problem zu kämpfen. "Ein ›Chef‹ oder Verantwortlicher ist nie dort und nicht zu erreichen", berichtet Brunner von den Gegebenheiten vor Ort. Die SPD hatte in einer Gemeinderatssitzung im Jahr 2018 schon von einem Widerspruch des Gleichbehandlungsgrundsatzes gesprochen, weil die Müllsünder nicht verfolgt werden. Zuvor war es zu Problemen mit Müll gekommen. An der Vorgehensweise beim Umgang mit den Landfahrern habe man bisher aber nichts geändert, berichtet Brunner.

Auf dem BSV-Parkplatz gibt es bislang auch keine Probleme mit möglichen Hinterlassenschaften. Ob die Landfahrer aber zeitnah ihren eigentlich vorgesehenen Platz zwischen Villingen und Marbach anfahren und diesen dort dann wieder "besenrein" verlassen, steht allerdings noch in den Sternen.