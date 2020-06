Villingen-Schwenningen Corona-Regeln im Kneippbad werden eingehalten

Da bei erst allmählich ansteigenden Temperaturen und noch etlichen Wolken am Himmel die Obergrenze von gleichzeitig 620 Bade­gästen am Montag noch nicht ausgereizt wurde, bekamen der leitenden Schwimm­meister Jérôme Jover und sein Team die Gelegenheit, die Corona-Maßnahmen zu testen. "Jetzt wissen wir, wie wir am besten zählen", sagte Jover, der den ersten Kneippbadtag nutzte, um eventuelle Schwachstellen im ausgeklügelten System zu entdecken.