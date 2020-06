Villingen-Schwenningen Corona-Mehrwertsteuersenkung: Händler sind skeptisch

Kritischer ist da Birgit Messner, Inhaberin des Casa-Moda am Marktplatz und in der Friedrich-Ebert-Straße in Schwenningen. Zwar wisse sie auch noch nicht, was von "Marc Cain" vorgegeben wird, aber die Situation sei momentan sowieso schon schwer genug. "Wir haben momentan eine Reduzierung von 30 bis 40 Prozent. Und jetzt sollen noch mal drei Prozent runter." Auch bezweifelt sie, dass die Mehrwertsteuersenkung zu mehr Kaufkraft im Einzelhandel führe. "Das ist doch Quatsch. Die drei Prozent merkt man, wenn man ein Auto kauft." Bei Mode führe die Ersparnis wohl kaum dazu, dass der Kunde deshalb zwei oder drei Teile mehr kaufe. Und für Birgit Messner kommt die Änderung auch zeitlich sehr ungünstig: "Ich bekomme demnächst ohnehin ein neues Kassensystem. Die Umstellung des alten ist also nicht von langer Dauer", befürchtet sie unnötigerweise zusätzliche Kosten.

Siehe auch: Mehrwertsteuersenkung So viel sparen Sie demnächst beim Einkauf

So wie Birgit Messner bringt auch Bernd Scheller, der Geschäftsführer des City’s in der Rietstraße in Villingen, das Beispiel mit dem Auto-Kauf. Er glaubt nicht, dass sich die drei Prozent beim Klamottenkauf niederschlagen. "Ich glaube nicht, dass sich der Konsum im Textil-Bereich durch die Mehrwertsteuersenkungen ankurbeln lässt", so Bernd Scheller. Dadurch, dass die Senkung nur für eine kurze Zeit gilt, sei es zudem viel Arbeit. Für ihn selbst ist die Umstellung des Kassensystems kein großer Aufwand, dennoch schildert Scheller, dass es für die Kassenbuch-Führung viel Arbeit mit sich bringe. "Ich bezweifle, dass sich der Aufwand wirklich lohnt" so, Scheller im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

"Es wird ein Rießen-Aufwand sein"

Die Inhaberin des Heimathafens in der Brunnerstraße in Villingen, Simone Mader, blickt ebenfalls skeptisch auf den Effekt der Reduzierung bei kleineren Artikeln - im Gegensatz zum Autokauf. Wahrscheinlich bemerke der Kunde bei den vergleichsweise kleinen Dingen, die man in ihrem Laden kaufen kann, kaum einen wirklichen Preis-Unterschied. Wie das mit dem Kassensystem geregelt wird, weiß Simone Mader noch nicht, sie müsse das erst mit ihrem Kassen-Anbieter besprechen. "Es wird ein Rießen-Aufwand sein und Anfang nächsten Jahres wieder genau dasselbe", bedauert Simone Mader. "Alleine die Preisauszeichnungen im Laden zu verändern wird ein großer Aufwand", so Mader. Sie glaubt, dass sich am Umsatz in ihrer Branche nicht großartig etwas verändern wird, da die Preise sich allgemein im Rahmen halten.

"Ist natürlich eine feine Sache", so ein Verantwortlicher des Elektronikfachmarktes Hoerco im Gespräch mit unserer Zeitung. Die technische Durchführung dürfte für Hoerco keine Probleme geben. Das Unternehmen ist Teilhaber der Expert SE, dadurch kümmere sich deren IT-Abteilung um die Veränderung des Kassensystems. Der Plan von Hoerco ist es, die Kunden zu diesem Anlass mit besonderer Werbung zu überraschen.