Villingen-Schwenningen Corona-Krise: Stadtführungen starten wieder

Die vorgeschriebenen Mindestabstände von 1,5 Metern müssen bei den Führungen an der frischen Luft eingehalten werden, deshalb sind die Teilnehmerzahlen bei den Führungen begrenzt. Eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht gibt es im Freien nicht, das Tragen eines Mundschutzes wird den Teilnehmern jedoch empfohlen.

Wenn Gebäude betreten werden, wie zum Beispiel das Franziskanerzentrum, muss jedoch ein Schutz getragen werden. Wichtig bleibt weiterhin, Infektionsketten nachvollziehen zu können. Vor Ort wird deshalb eine Anwesenheitsliste geführt, die nach der nötigen Aufbewahrungsfrist von vier Wochen vernichtet wird.

Vielzahl an Führungen im Angebot

Bereits in den Startlöchern steht der Stadtführer Klaus Richter mit der unterhaltsamen Abendführung über "Wirtshäuser und Brauereien im alten Villingen". Am Dienstag, 16. Juni, 18 Uhr, lädt die WTVS zu einer unterhaltsamen Abendführung ein, gespickt mit Besonderheiten und Anekdoten über die Geschichte der bedeutendsten Gasthäuser, Wirtschaften und Brauereien im alten Villingen.

Auf bekannt unterhaltsame Weise zeigt der Braumeister Hilarius Nikolaus Schilling (gespielt von Klaus Richter) das Leben im alten Villingen rund um das Thema Essen und Trinken. Treffpunkt ist um 18 Uhr vor dem Franziskaner-Kulturzentrum, Rietgasse 2, Villingen. Die Dauer der Führung beträgt etwa 90 Minuten, die Kosten pro Person betragen 9,50 Euro.

Dem Biber auf der Spur ist die Führung durch das Wieselsbachtal am Mittwoch 17. Juni, 18 Uhr. Der Biber, der lange fast ausgestorben war, ist wieder auf dem Vormarsch, auch in Villingen-Schwenningen. Wo lebt der Biber heute? Welche Spuren hinterlässt er? Und warum stauen Biber das Wasser an? Diesen und weiteren Fragen geht Roland Brauner, stellvertretender Amtsleiter des Forstamtes Villingen-Schwenningen, bei der Führung durch das Wieselsbachtal auf den Grund. Die Teilnehmer erfahren vieles Interessantes zum Biber, welche Konflikte, aber auch Chancen durch sein Werken entstehen können. Angepasste Kleidung sollte getragen werden. Treffpunkt ist das Gasthaus Auerhahn, Preis für die Führung 9,50 Euro pro Person.

An den beiden Samstagen, 27. Juni und 4. Juli, lädt die WTVS zur Rosenführung auf dem Villinger Hubenloch ein, dem höchstgelegen öffentlichen Rosengarten Deutschlands. Die langjährige Stadtführerin und begeisterte Rosenliebhaberin Renate Blohmann erzählt bei der Führung viel Wissenswertes über Rosenarten, Standorte, Rosenpflege und passende Begleitpflanzen.

Teilnahme nur nach Anmeldung

Und darüber hinaus erfahren die Teilnehmer auch einiges über die Geschichte und die Bedeutung des Hubenlochs. Die Führung fängt um 14.30 Uhr an, dauert zwei Stunden und kostet acht Euro pro Person. Treffpunkt ist das Franziskaner-Kulturzentrum.

Die wöchentlichen Samstagsführungen starten voraussichtlich am 1. Juli. Nicht stattfinden werden die Rosenführung am 19. Juni, die Führung "Villingens Belagerungen" am 19. Juni, die Waldführung am 20. Juni, die Theatralische Stadtführung am 23. Juni und die Nachtwächterführung am 26. Juni.

Auch Gruppen können ab sofort wieder Stadtführungen buchen. Das Angebot an Themen- und Gruppenführungen in Villingen-Schwenningen ist groß. Dazu zählen klassische Führungen, wie "Villingen damals und heute", Führungen in Tracht oder Kostüm, gespielte Führungen oder Stadtführungen rund um bestimmte Themen wie Belagerungen, Krankheiten und Kirchen. Über 7200 Personen nahmen im vergangenen Jahr an Stadtführungen teil.

Die Führungen sind in der Tourist-Information im Franziskaner-Kulturzentrum buchbar sowie bei allen Vorverkaufsstellen im Verbund Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich.