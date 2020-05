Villingen-Schwenningen Corona-Krise: Stadt plant Adventsmärkte in Eigenregie

Märkte ausfallen zu lassen ist für Verwaltung keine Option

Zahlreiche Besucher hätten sich in den vergangenen Jahren an den festlich geschmückten Hüttendörfern, am Angebot der rund 100 Aussteller und am stimmungsvollen Bühnenprogramm erfreut, erinnern Stadt und Messe. Für vorweihnachtliche Atmosphäre hätten an den jeweils zehn Tagen in beiden Teilen der Doppelstadt die großen Weihnachtskonzerte der Stadtmusiken sowie Bläsergruppen und Chöre gesorgt. Viele Akteure aus Kindergärten und Schulen stimmten die Menschen auf die schönste Zeit des Jahres mit Weihnachtsliedern, Tanz und Aufführungen ein.

Die Weihnachtsmärkte in Villingen-Schwenningen ausfallen zu lassen, sei für die Stadtverwaltung keine Option. "Wir möchten unseren Bürgern und Gästen mit kleineren Märkten die Vorweihnachtszeit versüßen und stimmungsvolle Orte zum Genießen und Schlendern schaffen", beschreibt Oberbürgermeister Jürgen Roth. Die Stabsstelle Stadtmarketing stecke bereits in den Vorbereitungen für jeweils dreitägige, vorweihnachtliche Veranstaltungen in beiden großen Stadtbezirken – natürlich vorbehaltlich der Entwicklungen der Corona-Pandemie.

Bürgermeister ist guter Dinge

"Auch wenn ich die Entscheidung der Messegesellschaft bedaure, kann ich diese natürlich nachvollziehen. In diesem Jahr läuft vieles ­anders als geplant, deshalb ist es vielleicht gerade jetzt an der Zeit, auch mal etwas anderes auszuprobieren. Ich bin guter Dinge, dass die beiden verkürzten Weihnachts­märkte übers Wochenende viele Besucher anlocken werden", meint Jürgen Roth weiter.

Was ist geplant: In Villingen findet am zweiten Adventswochenende von Freitag, 4. Dezember, bis Sonntag, 6. Dezember, ein bunter, weihnachtlicher Adventsmarkt mit verschiedensten Ausstellern und kreativem, außergewöhnlichem Kunsthandwerk statt.

In Schwenningen dreht sich am dritten Adventswochenende von Freitag, 11. Dezember, bis Sonntag, 13. Dezember, alles rund um das Thema "glühen". Es präsentieren sich Aussteller mit unterschiedlichsten weihnachtlichen Heißprodukten und weihnachtsmarkttypischen Speisen. Aber nicht nur die Getränke werden glühen, sondern auch die Innenstadt wird in stimmungsvollem Licht erstrahlen.

Weitere Informationen: Wer Interesse an einer Teilnahme an den Weihnachtsmärkten in Villingen und Schwenningen hat, meldet sich unter stadtmarketing@villingen-schwenningen.de, Telefon 07720/82 23 48.