Villingen-Schwenningen Corona-Krise: Narren ziehen einfach Fasnetsmasken auf

Mit dem Zollstock

Am Samstag erfreute ein "Maschgere"-Duo – wie sich das gehört freilich anonym – die Passanten in der Villinger Innenstadt. Das Morbili im modernen Gewand – stetig auf der Suche nach "gäl ­Riebe" – strählte nach Herzenslust und ihr Begleiter, ein abgespeckter, weißlockiger Narro, achtete mittels Zollstock penibel auf den Mindestabstand. Eines ist sicher: der Griff in die Fastnachtstruhe ersetzt in diesen Zeiten die Nähmaschine.