Villingen-Schwenningen Corona-Krise: Nach 42 Tagen zum ersten Mal wieder draußen

Das dürfte die Spanier hart treffen, weil sich das Leben eigentlich insbesondere draußen abspielt, oder?

Die spanische Kultur basiert auf ein ausgiebiges, wenn nicht sogar ausuferndes, Straßenleben. Deshalb ist das schon komisch, wenn man aus dem Fenster schaut und es ist quasi niemand unterwegs.

Und wie funktioniert das Arbeiten?

Man bekommt von der Firma einen Passierschein, der ständig mit sich getragen werden muss. Es gibt hier auch Straßensperren, bei denen die Polizei mit Maschinenpistolen alle Fahrzeuge kontrolliert. Wenn man den Passierschein da nicht vorzeigen kann, schickt die Polizei einen nach Hause und es drohen Strafen von bis zu 600 Euro. Bei uns kommt aufgrund der Grenznähe zu Frankreich hinzu, dass die Franzosen einen weiteren Passierschein brauchen, um zum Arbeiten nach Spanien zu fahren – und die französische Genehmigung muss jeden Tag erneuert werden.

Die Kinder durften diese Woche erstmals seit 42 Tagen nach draußen. Wie wird das geregelt?

Die Kinder unter 14 Jahren dürfen in Begleitung eines Erwachsenen eine Stunde nach draußen und sich in einem Radius von einem Kilometer bewegen. Mein Sohn durfte also auch erstmals wieder vor die Tür. Ein Erwachsener kann dabei bis zu drei Kinder mitnehmen. Unverständlich ist aber, warum die Familien nicht gemeinsam nach draußen dürfen – schließlich leben diese ja zusammen. Man sieht deshalb zwei Elternteile, die jeweils mit Abstand zueinander mit ihren Kindern spazieren gehen. Man hat ebenso bei den Erwachsenen die Lust gespürt, endlich wieder länger draußen sein zu können. Schließlich sind hier mittlerweile viele in Kurzarbeit – die dürfen dann nur zum Einkaufen auf die Straße. Jetzt sind aber nach und nach Lockerungen geplant.

Wie wirkte sich die Ausgangssperre auf die Menschen aus?

Es gab hier in unserer Stadt einen Vorfall, bei dem ein Mann sich einer Kontrolle entziehen wollte und dann mit seinem Auto Amok gefahren ist. Er kollidierte dabei mit mehreren Fahrzeugen und wollte die Polizisten umfahren. Das war zwar der einzige größere Vorfall bei uns in der Stadt, aber die belastende Situation hat bei ihm für eine psychische Ausnahmesituation gesorgt. Auch für Paare, die nicht zusammen leben und deshalb oft keine Möglichkeit hatten, sich zu treffen, ist das hart. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass die Spanier jetzt wieder mehr das Familienleben zuhause für sich entdecken.

Blicken Sie neidisch auf die alte Heimat, in der die Menschen weiterhin ohne größere Einschränkungen das Haus verlassen dürfen?

Ich bin schon neidisch, dass die Familien dort ohne zeitliches Limit draußen sein dürfen – und es Kinder sowie Erwachsene die ganze Zeit über möglich war, das Haus zu verlassen. Man muss aber dazu sagen, dass die Lage in Deutschland natürlich eine andere ist.

Inwiefern?

Die Sozialkontakte sind in Spanien ausgeprägter als in Deutschland. Deshalb dürfte die Dunkelziffer in Spanien auch wesentlich höher liegen. Am 8. März beim Weltfrauentag gab es in vielen Städten in Spanien noch große Kundgebungen. Die Spanier lieben die Menschenmassen – da fühlen sie sich wohl, und der Virus halt leider auch.

Und es gab deutlich mehr Todesfälle in Spanien.

Ja, das Gesundheitswesen ist in Deutschland besser organisiert, und es wurden viel mehr Tests gemacht. Die Spanier haben in der vergangenen Zeit oft nach Deutschland geschaut und überlegt, was dort denn besser gemacht wird. Viele Politiker bereuen mittlerweile bitter, dass man im Gesundheitssystem so viel gespart hat.

Trotz der – im Vergleich zu Spanien – großen Freiheiten, werden in Deutschland teilweise die Einschränkungen kritisiert. Gibt es auch in Spanien Stimmen, die das dortige Vorgehen kritisieren?

Es gab die ein oder andere Protestaktion, generell sind die Menschen aber überraschend diszipliniert. Die meisten haben Verständnis. Natürlich gibt es die Angst vor den Nebenwirkungen der Ausgangssperre – neben den psychischen Problemen auch die wirtschaftlichen Folgen. Es wurde außerdem der Wunsch laut, das deutsche Modell des Föderalismus zu übernehmen. In Spanien wird vieles von der Zentralregierung entschieden. Gerade hier im autonomen Baskenland möchte man, dass die Regionen im Rahmen des derzeit herrschenden Alarmzustands mehr für sich entscheiden. Insbesondere, was die Maßnahmen der Lockerungen betrifft. Auch wird die Arbeit von Angela Merkel in Spanien hoch angesehen.

Zum Abschluss noch Ihre Prognose: Wann wird ein touristischer Besuch in Spanien wieder möglich sein?

Erstmal habe ich nicht verstanden, dass manche Deutsche den Eingriff in ihre Freiheit anprangern und sich dann sehnen, nach Spanien zu fahren – das macht momentan keinen Sinn. Ich denke, dass es bezüglich des Urlaubs eine europäische Lösung geben muss. Immerhin ist für Juli geplant, die Gastronomiebetriebe wieder zu öffnen. Allerdings kann es auch sein, dass es vorerst nur einen Tourismus innerhalb von Spanien geben wird.