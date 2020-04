Villingen-Schwenningen Corona-Krise: Musiker von RapSquadOne üben sich in Song in Gelassenheit

Eine Antwort geben die beiden Villinger Rapper Andidepressiva und ­Döner von RapSquadOne, mit ihrer neuen Single "Alles okay!", erschienen am 27. März.

Auch sie mussten auf ihre übliche Routine verzichten und sich neue Wege zum Ziel suchen. Das Musikvideo nahmen die beiden, wie es sich gehört, in den eigenen vier Wänden auf. Der Song ging an einem Freitag in Planung und am nächsten Freitag waren Video, Text und Mixing in einem Werk vereint.