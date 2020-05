Villingen-Schwenningen Corona-Krise: Kunden zwischen Frust und Angst

Vor gut zwei Wochen ließ die allgemeine Schockstarre etwas nach, öffneten auch in der Doppelstadt wieder die Geschäfte. Die Freude war groß, bei den Händlern, die endlich wieder ihre Läden aufschließen durften, wie bei den Kunden, die nur zu gerne wieder in die Innenstädte kamen. Doch wie schlägt sich das Ende des Laden-Lockdowns auf die Kassen nieder?

Birgit Messner von "Casa Moda" in Schwenningen redet Tacheles: "Wir sind mit den Umsätzen gar nicht zufrieden." Die Kunden kommen zwar, aber "Lust zum Einkaufen haben sie nicht". Eine Lustlosigkeit, die in den Augen der erfahrenen Geschäftsfrau auch verständlich ist. "Die Prioritäten sind anders und viele haben auch Angst." Gewohnt ist Birgit Messner schon einiges, erst drei Jahre Marktplatz-Baustelle, dann Umzug und "jetzt Corona-Krise". Sie sieht jedoch auch das Positive in der Einzelhandelsbranche: "Die kleinen Geschäfte können deutlich besser reagieren als die großen."