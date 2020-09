Villingen-Schwenningen Corona-Abstrichzentrum zieht nun um

Das sei nun der vierte Umzug der Abstrichstelle, erklärt Detlev Bührer. Mit der Arbeit des Abstrichzentrums sei man sehr zufrieden. Auch OB Jürgen Roth habe dem Umzug schnell zugesagt, erklärt er weiter. Die neue Abstrichstelle umfasst fünf Abstrichplätze, aufgeteilt auf zwei Räume. Dort können nur symptomfreie Personen getestet werden. "Personen mit typischen Covid-19-Symptomen müssen sich an Schwerpunktpraxen wenden", erläutert Todoroff. Diese sollen in Zukunft auch weiter ausgebaut werden.

0,76 Prozent betrage die positive Abstrichrate in Deutschland, erklärt Jochen Früh. Umso wichtiger sei es, die an Covid-19 infizierten Personen frühzeitig zu identifizieren, um Infektionsketten zu verhindern. Wie sich die Infektionszahlen in Zukunft entwickeln werden, könne nur aus dem Gefühl gesagt werden, so Früh. "Wir sind keine Hellseher", sagt ­Todoroff. "Ein einziger Coronafall ist kein Problem. Wenn jedoch viele aufeinandertreffen, kann es zum Problem werden", betont Früh. So seien besonders Menschen, die sich nicht an die Verordnungen und Reisewarnungen halten, problematisch.

Sieben Neuinfektionen über das Wochenende

Durch die Urlaubsrückkehrer sei auch die Anzahl an Abstrichen kontinuierlich gestiegen, erläutert Früh. So haben allein am Freitag 320 Personen einen Abstrich nehmen lassen. "Am vergangenen Wochenende wurden sieben Personen positiv getestet, davon vier am Freitag und drei am Samstag", so Früh. Froh sei man aber über die Benachrichtigungen, die sehr gut verlaufen. Innerhalb von 24, maximal 48 Stunden werden Personen, die sich testen ließen, über ihre Ergebnisse informiert, erklärt Todoroff.

Die Corona-Abstrichstelle ist weiterhin am Montag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 16 Uhr geöffnet.