Villingen-Schwenningen Containerkauf als Basis für Sanierung

VS-Schwenningen. Für die Gymnasiasten bietet die Containerlandschaft auf dem Schulgelände am Deutenberg derzeit einen zufriedenstellenden Unterrichtsort. Die Räume sind mit neuester Technik ausgestattet und bis zum Abschluss der Sanierung des Hauptgebäudes die Ausweichmöglichkeit. Und das sollen sie nach Meinung der Mitglieder des Technischen Ausschusses auch in Zukunft bleiben. Deshalb sprachen sie sich in ihrer Sitzung am Dienstagabend dafür aus, die bislang gemieteten Container für rund 2,1 Millionen Euro zu kaufen.

Hintergrund ist, dass in absehbarer Zeit an Ort und Stelle erneut ein alternatives Unterrichtsgebäude benötigt wird. Denn der Komplex des Schulverbunds am Deutenberg soll mindestens saniert, wenn nicht gar abgerissen und neu gebaut werden. Die Entscheidung darüber wird gefällt, wenn feststeht, welche Variante wirtschaftlicher ist.

Doch als Grundlage für die notwendigen Untersuchungen und Planungen erachtet die Stadtverwaltung einen Umzug der Schüler in die Container als sinnvoll – und zwar umgehend nach Auszug der Gymnasiasten. "In einem leeren Gebäude ist es einfacher zu planen", begründet Baubürgermeister Detlev Bührer. Dieter Kleinhans, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau, sieht im frühzeitigen Umzug des Schulverbunds noch einen anderen Vorteil: "Wir haben im jetzigen Gebäude ein Brandschutzproblem, das wir erst mit der Generalsanierung angehen können. Die Container wären demnach sicherer."