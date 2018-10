Villingen-Schwenningen Comedy-Truppe statt Länderspiel

Die Wirkung von Schnaps – oder auch Sekt – auf Frauen konnte anschließend im Foyer an der großen Bar des Musikvereins dann auch gleich in Natura erforscht werden. Am Sonntag ging es dann mit dem Herbstfest weiter, was angesichts der Witterung freilich ein Sommerfest war, jedenfalls war es das heißeste Herbstfest im Stadtbezirk. Und die weithin gerühmte Schlachtplatte fand natürlich auch guten Absatz. Die Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen spielte auf, schließlich handelte es sich ja um das Fest eines Blasmusikorchesters, was auch durch den Auftritt des Musikvereins Aixheim unterstrichen wurde. Der Nachwuchs kam beim Kinderprogramm mit dem Zirkus Konfetti auf seine Kosten, so dass es ein Festwochenende wurde, das besser nicht hätte verlaufen können.