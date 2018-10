Villingen-Schwenningen Comedy, Blasmusik und Zirkus

VS-Weilersbach. Mit einer bunten Auswahl an Schlachtplatten lockt nicht nur der Herbstfestsonntag, 14. Oktober, alle Freunde deftigen Essens in die Weilersbacher Glöckenberghalle. Vielmehr geht es schon tags zuvor zünftig zu, wenn "Die schrillen Fehlaperlen" mit ihrem Programm "Liebe, Frust und Leberwurst" alle Kulturinteressierten zu einer Kombination aus Comedy und Gesang einladen.

Simeon Bauer, Vorsitzender der veranstaltenden Bläserjugend, bringt es auf den Punkt: "Das Herbstfest der Bläserjugend mit seinem Samstagabend ist mittlerweile eine feste Größe in der regionalen Kulturszene. Wir sind seit Jahren permanent bestrebt, Künstler, Musiker und Gruppen nach Weilersbach zu holen, die mit ihren Auftritten die Besucher in der Glöckenberghalle verzaubern. Das wird uns auch dies es Jahr mit der Verpflichtung der Formation "Die schrillen Fehla­perlen wieder gelingen".

Und Lena Heini fügt überzeugend hinzu: "Wer’s verpasst, wird was verpassen." Einlass für den bunten Abend am 13. Oktober ist um 19 Uhr, Karten gibt es an bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Ticketshop auf der Homepage www.mv-weilersbach.de und an der Abendkasse.