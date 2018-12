Villingen-Schwenningen City-Rondell drohen neue Leerstände

VS-Schwenningen. Die Gastronomie im Obergeschoss steht seit mehr als einem Jahr leer. Während die City Immobilien Verwaltungsgesellschaft aus Düsseldorf erst in dieser Woche gegenüber unserer Zeitung begründete, sie suche nach einem langfristigen und zuverlässigen Mieter und lasse sich deshalb länger Zeit (wir berichteten), reagieren aktuelle Mieter im Einkaufszentrum irritiert. Denn so entspannt, wie der Verwalter aus Nordrhein-Westfalen die Situation in Schwenningen schildere, sei sie gar nicht.

Es herrscht Enttäuschung

Zwei Mieter, darunter Mike Lorenz, der seine Boutique "Moos" erst Ende April dieses Jahres eröffnet hat, werden innerhalb der kommenden vier Monate schließen. Lorenz selbst hat seinen Vertrag zum 31. Januar gekündigt. Eine mangelnde Kundenfrequenz und zudem " Steine", die man ihm vonseiten der Stadtverwaltung in den Weg gelegt habe, führten erst im Frühjahr zum Umzug von Villingen nach Schwenningen. Im City-Rondell hatte er sich mehr Kunden und vor allem die Umsetzung zahlreicher Aktionen erhofft. Nun deutet aber alles darauf hin, dass ihm die ausbleibende Kundschaft auch dort einen Strich durch die Rechnung macht.