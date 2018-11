VS-Schwenningen. Zahlreiche Stars, eine Messehalle und Partystimmung pur – das sind die Zutaten der "Christmas-Party" am Samstag, 15. Dezember, ab 19 Uhr in der Messehalle in Schwenningen. Veranstalter ist die Agentur S’Zwei aus Tuttlingen. Unter anderem werden Loona, Ikke Hüftgold, Lorenz Büffel, Willi Herren, Almklausi, Honk, und Ingo ohne Flamingo auf der Bühne stehen. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 24,90 Euro und an der Abendkasse für 29,90 Euro. Einlass ab 16 Jahren. Weitere Informationen und Tickets gibt es im Internet unter www.facebook.com/ Seepark6.