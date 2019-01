Villingen-Schwenningen Christina Haigis steht als Übergangslösung bereit

Eine Gemeinde lebe vom Engagement der Mitarbeiter, erklärte im Gottesdienst die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ilse Steiner. Birgit Mundweiler habe man angemerkt, dass sie etwas bewegen wolle. Begeisterungsfähigkeit, Hartnäckigkeit, Aufopferungsbereitschaft, aber auch Diskussionsbereitschaft hätten sie ausgezeichnet. Dem Kirchenjahr sei sie voraus gewesen, erklärte Diakon Michael Radigk, denn die Gottesdienstordnungen habe er Monate im Voraus von ihr erhalten.

Birgit Mundweiler übernimmt künftig den Chor der Seelsorgeeinheit Münster/St. Fidelis in Villingen. Vor ihrem Dirigat in Tannheim war sie 17 Jahre Chorleiterin in Grüningen. Man sei an einer großen Weggabelung angekommen, sagte die Vorsitzende Jutta Blessing. Wohin der Weg führe, müsse sich noch herausstellen.

Die neue Dirigentin Christina Haigis aus Trossingen betrachtet sich eher als eine Übergangslösung. Denn die studierte Gesangslehrerin ist selbst solistisch stark engagiert, so dass sie einen Kirchenchor nicht so durch das Kirchenjahr begleiten könne, wie dies für einen Kirchenchor sein müsste, erklärte sie der Presse.