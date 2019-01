VS-Pfaffenweiler. In Pfaffenweiler werden am Samstag, 12. Januar, die Christbäume von der KjG und den Ministranten eingesammelt und entsorgt. Die Bäume sollten ab 9.30 Uhr an der Straße zur Abholung bereit liegen. Schmuck und Lametta müssen zuvor entfernt werden. Wer dem Baum eine kleine Spende für die örtliche Jugendarbeit mit auf den Weg geben möchte, kann diese in einen Umschlag verpackt am Baum anbringen oder im Pfarrbüro mit Name und Anschrift versehen einwerfen, teilt die Leiterrunde der KjG- Pfaffenweiler mit.