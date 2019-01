VS-Villingen. Christbäume sammeln die Golden-Bühl-Schüler am Samstag, 12. Januar, von 9 bis 13 Uhr in den Wohngebieten Haslach, Wöschhalde, Golden-Bühl und Welvert. Die Bäume müssen abgeschmückt sein. Die DPSG-Pfadfinder sammeln am Samstag, 12. Januar, ab 13 Uhr die abgeschmückten Weihnachtsbäume in der Südstadt ein. Die Bäume sollten am Straßenrand zur Abholung bereit legen.