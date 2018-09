Villingen-Schwenningen Chorleiter mit Leidenschaft

VS-Villingen. Als er sich im Frühjahr 2016 auf die freigewordene Stelle von Heike Hastedt bewarb, ahnte er schon, dass er ein sehr gut bestelltes Haus übernehmen und ihn ein vielseitiger und abwechslungsreicher Berufsalltag auf allen Feldern der Kirchenmusik erwarten würde. Während seines Studiums der Schulmusik – und parallel dazu auch der Kirchenmusik in Freiburg – lernte er die Kirchengemeinde Villingen schon als konzertierender Organist kennen- und schätzen. "Ich musste Villingen-Schwenningen also nicht erst auf der Landkarte suchen", sagt der 29-Jährige und lacht.

Inzwischen wohnt er mit seiner Frau stadtnah in Villingen und vor vier Wochen wurde sein erstes Kind geboren. Marius Macks Geburtsort ist Herrenberg, aufgewachsen ist er in Nagold. Seine Mutter war ehrenamtliche Kirchenmusikerin, der Sohn folgte ihr früh. Er lernte Geige, Klavier und schon in der siebten Klasse die Orgel und errang drei Bundespreise bei "Jugend musiziert" und mit drei Freunden bildete er das seiner Heimat viel beachtete Vokalensemble "Four Moods". Erst nach den Praxissemestern seiner beiden Studien – das eine am Markgräfler-Gymnasium in Mülheimer, das andere in der Christuskirche in Karlsruhe – wusste Marius Mack: "Mein Herz schlägt für die Kirchenmusik".

Zum weiterführenden Masterstudium in Freiburg belegte er zusätzlich den Studiengang Chorleitung an der Trossinger Musikhochschule. "Ich habe immer vieles gleichzeitig gemacht und daher in kurzer Zeit viele Erfahrungen gesammelt", sagt er und verweist dabei auf die Kirchenmusikstelle in Sulzburg, die er während des Studiums innehatte und stetig ausbaute. Nebenher gab er Orgelkonzerte und dirigierte neben einem Kinder- und einem Frauenchor auch semiprofessionelle Kammerchöre.