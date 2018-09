Villingen-Schwenningen Chor probt für Auftritt

Unter dem Titel "As time goes by" präsentiert Chorioso, durch Konzerte vielfältigster Stilrichtungen in der Region bekannt, einen abwechslungsreichen Reigen von Hits und Ohrwürmern aus bekannten Kinofilmen. Die Titelmelodie aus "Titanic" reiht sich an Lieder aus dem "kleinen Hobbit" und aus "Herr der Ringe", aus "Rocky", "Star Wars", "Sister Act", "Furious" und viele mehr.

Bei einem Chorwochenende in der Jugendherberge Erpfingen gab Chorleiterin Sinnika Kimmich, Absolventin der Musikhochschule Trossingen und Musikpädagogin an der Waldorfschule, den Choristen den letzten Schliff für die Aufführung, so dass der Abend große Emotionen und ganz großes Kino verspricht. Darüber hinaus wird die Vocal Group, bestehend aus musikbegeisterten Schülern der Waldorfschule, Lieder auf die Bühne bringen. Mit dabei ist wieder die bekannte Band Förster and Friends, die bereits das jüngste Konzert begleitete.

Die Aufführung findet am Sonntag, 7. Oktober, 17 Uhr im großen Festsaal der Waldorfschule statt. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Karten sind bei den Chorsängern erhältlich, bei Pfundsteins Naturkost in Schwenningen, bei Morys Hofbuchhandlung und bei der Buchhaltestelle in Villingen sowie an der Abendkasse.