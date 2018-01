Villingen-Schwenningen Chaos auf glatten Straßen

Im Bereich Triberg sorgten hängengebliebene Lastwagen ebenfalls für Verkehrsbehinderungen. "Weil die keine Schneeketten aufgezogen hatten, obwohl das vorgeschrieben ist", nennt ein Beamter in Triberg die Ursache. Betroffen war die B 500 Ortsdurchfahrt Triberg in Richtung Schonach. Ein Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden in Schonach.

Vereinzelte Unfälle mit Blechschäden, aber keine querstehenden LKW und umgestürzten Bäume gab es in Furtwangen trotz traditionell viel Schnee.

Sechs Unfälle, die meisten mit Blechschäden, wurden im Einsatzgebiet des Polizeireviers Villingen gezählt. fünf verkehrsbedingte Unfälle, die meisten mit Blechschäden, gab es in Schwenningen. "Wir sind verschont geblieben", meinte ein Beamter in Schwenningen. Das gilt auch in Bad Dürrheim, wo es laut dem dortigen Polizeiposten keine Unfälle gab.

Zwar standen die LKW auch am Randenauftsieg bei Blumberg quer, aber ansonsten gab es beim Polizeirevier Donaueschingen gestern morgen nur "einen Kleinstunfall auf einem Parkplatz", der sich durch die Schneeverhältnisse ereignete. Außerdem berichtete das Revier von einem Wildunfall. Trotz massiven Schneefalls gab es laut Polizeiposten Bad Dürrrheim keinen Einsatz in Sunthausen, auf der Ostbaar und in Bad Dürrheim.