Villingen-Schwenningen Chancen und Risiken der Übergabe

Die Gründe für einen Inhaberwechsel sind unterschiedlich. Manchmal ist das Alter ausschlaggebend, in anderen Fällen die wirtschaftliche Perspektive. Dabei kann eine Weiterführung innerhalb der Familie ebenso in Betracht kommen wie ein Verkauf des Unternehmens. Was die rechtlichen und finanziellen Konsequenzen betrifft, verlangen die verschiedenen Szenarien nach differenzierten Herangehensweisen. Drei Referenten beleuchten bei dem MedTalk, welche Möglichkeiten, Risiken und Chancen es bei einer Übergabe beziehungsweise Übernahme gibt. Bei der Industrie- und Handelskammer ist Marlene Hauser für die Themen Existenzgründung und Unternehmensförderung zuständig. Sie erläutert die Unterstützungsangebote der IHK. Dazu zählt beispielsweise, dass ein erfahrener Nachfolgemoderator den Prozess begleitet. Von der Kanzlei Friedrich Graf von Westphalen und Partner (Freiburg) nimmt Stefan Lammel teil.

Der Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht richtet den Fokus zum einen auf interne Übernahmen, etwa beim Generationswechsel innerhalb der Familie oder "Management buy out".

Zum anderen geht er auf Faktoren ein, die bei einem Verkauf an strategische Investoren oder beim "Management buy in" zum Tragen kommen. In allen Fällen gilt jedoch: Ohne ein solides Budget gehen die besten Pläne nicht auf. Daher ist auch Franz-Peter Hipp von der Kreissparkasse Tuttlingen bei dem MedTalk dabei. . Der MedTalk "Unternehmensnachfolge: Zukunft für Unternehmen – Unternehmen für die Zukunft" findet am Dienstag, 29. Januar, im Innovations- und Forschungs-Centrum Tuttlingen der Hochschule Furtwangen (IFC) in Tuttlingen, Katharinenstraße 2 statt. Beginn ist um 1 Uhr. Anmeldungen sind online per E-Mail: anmeldung@medicalmountains.de möglich.