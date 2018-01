Villingen-Schwenningen Chancen für Parkausweise stehen gut

VS-Schwenningen. Die Anwohner des Neckarstadtteils sind vom Parkplatzmangel geplagt. Das Problem, das wie Edgar Schurr (SPD) in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstagabend feststellte, "mutmaßlich" von Studierenden der ortsansässigen Hochschulen verursacht wird, stellt die Anwohner Tag für Tag vor dieselbe Herausforderung: Denn sie finden nur selten einen Parkplatz vor ihrer eigenen Haustür. Doch nun ist eine Lösung in Sicht.

Bürgeramtsleiter Ralf Glück hat in der Sitzung am Dienstag einen Vorschlag unterbreitet, wie sich der Zustand rings um die Werastraße verbessern könnte. Die Lösung soll eine Mischung aus freien Parkplätzen und Bewohnerstellplätzen sein. "Aufgrund der rechtlichen Situation können wir keinesfalls ausschließlich Bewohnerparkplätze in der Wera- und den umliegenden Straßen einrichten", erläutert Glück.

Da es sich hauptsächlich um ein Tagesproblem handelt, weil offensichtlich Pendler diese Straßen als Parkmöglichkeiten nutzen, komme auch nur eine zeitlich begrenzte Bevorrechtigung der Anwohner infrage. "Laut Straßenverkehrsordnung dürfen werktags zwischen 9 und 18 Uhr maximal 50 Prozent der Parkfläche für Bewohner reserviert werden", erklärt der Amtsleiter. Unter diesen Umständen hätten die Mitarbeiter des Bürgeramtes eine Mischlösung erarbeitet, "die uns nach aktuellem Stand am sinnvollsten scheint", führt Glück aus.