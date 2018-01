Villingen-Schwenningen Chance auf Zebrastreifen nicht geklärt

VS-Schwenningen. Der Schulweg zur Friedensschule, insbesondere aus und in Richtung Innenstadt, sei trotz Ampel und Zebrastreifen "zu gefährlich", wie Helga Baur in einer Sitzung des Technischen Ausschusses im Herbst beklagte. Sie würde täglich mitbekommen, wie die jungen Schulkinder immer wieder die Walter-Rathenau-Straße "auf kürzestem Weg" überqueren, statt die Fußgängerampel an der Kreuzung zum Mühlweg, oder den Zebrastreifen an der Ecke Salinenstraße zu nutzen.

In der Ausschusssitzung am vergangenen Dienstag erkundigte sich Baur nach dem aktuellen Stand der Prüfung der Sachlage. Die Antwort von Bürgeramtsleiter Ralf Glück war jedoch nicht zufriedenstellend für die Grünen-Stadträtin. So hieß es vonseiten des Amtsleiters: "Es gibt hier noch keine neuen Erkenntnisse. Der Vorgang wird bearbeitet." In wieweit dieser fortgeschritten ist, konnte Glück auf Anhieb nicht sagen, versicherte aber, dass er Helga Baur einen aktuellen Sachstand mitteilen werde. "Die Möglichkeit eines weiteren Zebrastreifens in der Walter-Rathenau-Straße wird im Rahmen des Gesamtkonzeptes zur Verkehrssicherheit geprüft", erläuterte Glück. Daher sei es keine separate Angelegenheit, die umgehend geprüft werden konnte.

Wie der Schwarzwälder Bote bereits im Oktober berichtete, stößt die Anfrage von Helga Baur bei einigen Eltern durchaus auf Zuspruch. Damals äußerten sich die Betroffenen meist zwar skeptisch ob der realistischen Chance auf eine weitere "gesicherte Überquerungsmöglichkeit", unterstützten jedoch die Beobachtungen von Baur. Nicht selten würden "die weiten Wege" sowie die "Wartezeiten an der Ampel" die Kinder verleiten, die viel befahrene Walter-Rathenau-Straße irgendwo zwischendrin zu überqueren.