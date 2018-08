Villingen-Schwenningen Chamäleons in voller Farbenpracht

Ihre Arbeiten erstrecken sich von den großformatigen und farbenfrohen Chamäleons bis hin zu ihren neueren und kleinformatigen Bildern, den Weintrinkern. Die Galeristen und Fotografen Ralf Wehrle und Uwe Frank, die kürzlich in ihrer Reihe Künstlertalk ein Interview mit der Malerin aufgezeichnet hatten, werden dieses am Galerieabend präsentieren. "Bei einem solchen Interview ist es immer wieder spannend, persönliches aber natürlich auch über die Inspiration und die Hintergründe über das Schaffen der Werke zu erfahren, erklärt Ralf Wehrle. "Gerade bei wiederkehrenden Symbolen, die die Künstlerin in ihren Arbeiten zeigt, wird der Betrachter einiges an Informationen erfahren, die ihm vermutlich so verborgen blieben", ergänzt Uwe Frank.

Die beiden Ausstellungsmacher zeigen zudem ein weiteres Interview mit dem 23- jährigen André Wendland, der in ihrer zweiten Galerie in Stuttgart in einer Einzelausstellung zu sehen ist. André Wendland, der derzeit an der Kunstakademie in Karlsruhe studiert, dürfte einigen Galeriebesuchern aus Villingen nicht unbekannt sein. "Von Wendland zeigten wir bereits das berühmte Porträt des Musikers John Lennon, das er in farbige, vielschichtige wirkenden Flächen unterteilte", so Wehrle. Im Interview erfährt man, wie sich der junge Maler gerade in einer Umbruch­phase befindet. Von den schönen Porträts hin zu seinen karikaturhaften Über­malungen. "Meine Omi war entsetzt und meinte, Junge, das kannst du doch viel schöner malen. ­Darauf hin entstand dann der Titel für das Bild ›Omis ­Alptraum‹ im ovalen Gold­rahmen", scherzt Wendland im Video.

Wer sich am Donnerstag selbst ein Bild von den Kunstwerken und den Künstlern machen möchte, ist bei freiem Eintritt in der Galerie in der Voltastraße 4 willkommen. Öffnungszeiten sind donnerstags von 18 bis 20.30 Uhr oder nach Vereinbarung.