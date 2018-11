Villingen-Schwenningen Cernoch-Reich kommissarisch an der Spitze

Von den 140 Mitgliedern nehmen unter der sportlichen Leitung von Christine Schell-Deking rund 100 am Spielbetrieb teil. Neben den Damen in der Oberliga Württemberg hat sich eine weibliche U18 gerade neu formiert. Die Herren spielen in der Bezirksliga, die U18 in der Ober-, eine U16 sowohl in der Landes- als auch Bezirksliga.