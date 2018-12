Villingen-Schwenningen Cernoch-Reich jetzt an der Spitze

Villingen-Schwenningen. Die Rektorin der Villinger Haslachschule folgt auf Georg ­Zacek, der Mitte November aus beruflichen Gründen überraschend sein Amt niederlegte. Zacek bleibt weiterhin Geschäftsführer der Wiha Panthers GmbH, die in der 2. Bundesliga ProB Süd Basketball auf hohem Niveau spielen. Zacek arbeitete vier Jahre als stellvertretender und vier Jahre als Vorsitzender an der Entwicklung des Vereins mit, dem er auf Wunsch weiterhin beratend unterstützt.

Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Boyko Pangarov, der sich als Trainer der Jugendmannschaften männlich U 12 und U 18 im Verein engagiert. "Wie ergänzen uns als Vorstandsspitze, in welcher ich meine Schwerpunkte im Management und der Organisation und die von Boyko im sportlichen Bereich sehe", freut sich Gabriele Cernoch-Reich auf die Zusammenarbeit. Erst vor gut einem Jahr infizierte sie sich mit der Faszination Basketball. Auslöser war eine Arbeitsgruppe Basketball an ihrer Schule. Bereits vor zwei Wochen übernahm Ehemann Martin Reich im Vorstand den Job des Kassierers. Neuer Jugendleiter ist Marijan Strugar. Neuer Beisitzer ist Kjell Deking, der in der zweiten Herrenmannschaft aktiv mitwirkt.

Ein Ziel der Vorsitzenden ist es, die Popularität des Basketballsports durch die Kooperation und Bildung von Arbeitsgruppen (AG) weiter zu steigern. Neben der Haslachschule zählen inzwischen auch die Südstadtschule und das Romäusring-Gymnasium zu den Bildungseinrichtungen, die eine Kooperation mit dem Basketballverein eingegangen sind. Weitere Kooperationen unter der Leitung routinierter Basketballtrainer oder Spieler sollen über das gesamte Stadtgebiet verteilt folgen.