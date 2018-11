Villingen-Schwenningen CDU will Kreisumlage senken

Strukturiert nach den Zuständigkeiten des Ausschusses Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit (Sprecher Thorsten Frei), des Ausschusses Bildung und Soziales (Sprecher Robert Strumberger), des Ausschusses für Umwelt und Technik (Sprecher Jürgen Roth) und dem Jugendhilfeausschuss (Sprecher Gunther Dreher) wurden alle Positionen vorgestellt und diskutiert.

In der Gesamtbetrachtung des knapp 270 Millionen Euro Volumen umfassenden Haushaltes attestiert die stärkste Fraktion des Kreistages dem Landrat und der Verwaltung einen soliden und guten Entwurf. "Die großen Projekte wie der Umbau des Postgebäudes, die Investitionen in die Kreisschulen, Elektrifizierung der Höllentalbahn sowie der Unterhalt und Ausbau der Brücken und Kreisstraßen werden von der CDU Fraktion vollumfänglich unterstützt", erklärt Fraktionsvorsitzender Thorsten Frei. Trotz unverändertem Kreisumlagesatz im Haushaltsentwurf steige die Kreisumlage – also der Anteil, den die 20 Städte und Gemeinden zur Finanzierung des Landkreises beitragen um rund 6,3 Millionen Euro.

Um den Kommunen ebenfalls die Möglichkeit zu geben, ihre Investitionstätigkeiten noch besser zu erledigen, schlägt die CDU-Fraktion vor, den Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt auf 29 Prozent zu senken. "Trotz dieser vorgeschlagenen Anpassung bedeutet dies immer noch einen höheren Kreisumlagebetrag von rund 3,2 Millionen Euro", so die CDU-Kreistagsfraktion. Auch neue Akzente möchte die CDU-Fraktion setzen: Zwischenzeitlich sei bekannt, dass der Bund das Grundstück der Salzhalle auch verpachten wird, daher könne aus Sicht der CDU der Kaufpreis in Höhe von 654 000 Euro entfallen. Die Gebühren für Baugenehmigungen können aus Sicht der Fraktion um 150 000 Euro auf zwei Millionen angepasst werden, dies sei vor dem Hintergrund der boomenden Baukonjunktur gut machbar. Aus dem gleichen Grund werde die CDU den Antrag stellen, den Ansatz der Grunderwerbsteuer um 600 000 Euro zu erhöhen. Die Einnahmeansätze der Bußgeldbehörde und des Straßenverkehrsamtes sollen um insgesamt 200 000 Euro – angepasst werden.