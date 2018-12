Villingen-Schwenningen CDU lehnt geplante Erhöhung der Stellen bei der Stadt ab

Allerdings kamen die Mitglieder übereinstimmend zum Ergebnis, dass die ehrenamtliche Tätigkeit in den Tafelläden eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt rechtfertigt. Die Fraktion beantrage im Rahmen der Haushaltsberatungen, die jährlichen Mietkosten für die Einrichtungen in Villingen und Schwenningen in Höhe von rund 15 000 Euro zu übernehmen, teilt der Stadtverband mit. Investitionen in Kindertagesstätten und Schulen würden einen Schwerpunkt im Investitionsplan darstellen. Die CDU begrüßte insbesondere die Ansätze für die Kita Wilhelmspflege und für das Familienzentrum St. Elisabeth sowie für den Erwerb von Schulcontainern für den Schulverbund am Deutenberg.

Aber nicht nur in Gebäude werde investiert. Durch den stetigen Ausbau in die qualitative Kinderbetreuung wie in Personal bei den Ganztagsgrundschulen oder bei der Freistellung der Leitungen der Kitas mache Villingen-Schwenningen mehr, als es der Gesetzgeber vorschreibe.

Der Haushalt prognostiziert bei den Steuereinnahmen Höchststände für 2019. "Trotzdem müssen wir verantwortungsvoll mit den Finanzen umgehen und die geplanten Vorhaben genau ansehen", so der Tenor der Mitglieder der CDU-Fraktion. Es sei dringend darauf zu achten, den Weg einer soliden Haushaltspolitik nicht zu verlassen. Dass die Beratungen nicht mehr ganz so entspannt verliefen wie vor einem Jahr, sei auf vier Ursachen zurückzuführen: Zunächst auf die ­Nettokreditaufnahme, denn trotz Rekordeinnahmen bei Zuweisungen und Steuern müssten die vorgesehenen Investi­tionen auch über eine Neu­verschuldung bezahlt werden. Die Kreditaufnahme belaufe sich auf zehn Millionen Euro, abzüglich der Tilgung von 1,8 Millionen Euro verschulde sich die Stadt mit rund acht Millionen Euro neu. Die Verpflichtungsermächtigungen für 2020 würden sich auf 37 Millionen Euro belaufen. Die frei verfügbare Rücklage werde vollständig leergefegt, da die angesparten 36 Millionen Euro zur Finanzierung der geplanten Investitionen benötigt würden.