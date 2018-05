Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Vorstand der Kreis-CDU informierte sich über die Arbeit des Gesundheitsnetzwerks. Der Vorsitzende und Bürgermeister Fritz Link gab einen Einblick in die Organisation des Netzwerkes. In Kooperation mit der Universität Frankfurt am Main arbeitet das Gesundheitsnetzwerk einer Analyse der Versorgungsstruktur im Kreis. Gerade die Nachfolgersuche für viele Hausärzte gestaltet sich schwierig. Hier versucht das Gesundheitsnetzwerk zu vermitteln. Der Kreisvorsitzende Thorsten Frei betonte die Bedeutung der Gesundheitsbranche.