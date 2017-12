Villingen-Schwenningen CDU-Fraktion will Umlage senken

Insgesamt hat die Fraktion finanzielle Verbesserungen von knapp drei Millionen Euro identifiziert und sieht mit der zu erwartenden Verbesserung durch die Novembersteuerschätzung das Verbesserungspotential, um unproblematisch den Hebesatz der Kreisumlage zu reduzieren. Dennoch wird der Landkreis in der Lage sein, seine ohnehin schon hohen Investitionen in die Kreisstraßen und Kreisschulen noch einmal zu steigern. Nach Auffassung der CDU-Fraktion sei eine Kreditaufnahme nicht notwendig.

Durch eine nachhaltige Politik sei es gelungen, trotz erheblicher Investitionen in Krankenhaus und Digitalisierung die Verschuldung in den vergangenen zehn Jahren zu reduzieren. Als Zahl gibt die CDU-Fraktion an, dass sich diese auf wahrscheinlich 20 Millionen Euro Ende 2018 verringern werde. Die CDU-Fraktion wird in den Fachausschüssen die Veränderungen vorstellen und mit Anträgen begründen.