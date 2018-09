VS-Villingen. An der Feldner Mühle, am Stadtrand von Villingen, werden die Gäste an Sonntagen von Vereinen bewirtet. Am kommenden Sonntag, 16. September, 11 bis 17 Uhr, laden die Mit­glieder des Stadtverbandes der CDU nun an die Feldner Mühle ein. Nach dem Mittagessen gibt es zum Kaffee selbst gebackenem Kuchen. Die "zwei singenden Bierbrauer" sorgen mit ihren lustigen Liedern für zünftige Unterhaltung. Bei schlechtem Wetter ist ein Zelt vorhanden. Der Erlös kommt in vollem Umfang dem Förderverein Feldner Mühle zugute.