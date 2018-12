Villingen-Schwenningen "Cars meet Classic" im Autohaus

Unter der Leitung von Alexander Ungelenk und begleitet am Piano von Barbara Brieger-Ungelenk wird den Gästen ein umfangreiches musikalisches Programm geboten – und das, mit dem Autohaus am Neuen Markt, in einem ungewöhnlichen Ambiente.

Im Mittelpunkt stehen zunächst die Solisten, die aus ihrem Prüfungsprogramm musizieren – Katharina Klein (Klavier), Noel Kärcher (Gitarre und Klavier) sowie Max Kübler (Gesang) werden dabei Werke von Claude Debussy, Maurice Ohana und Franz Schubert zum Besten geben.

Inspiriert von der Tragödie "Faust" von Johann Wolfgang von Goethe hat Alexander Ungelenk zudem Stücke komponiert, die anschließend das Kammerorchester aufführen wird.