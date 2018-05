Villingen-Schwenningen "Buure zum Aalange" plaudern aus dem Nähkästchen

Kabarettisten verpacken die Materie meist geschickt und wollen vor allem zwischen den Zeilen vernehmbar sein, die mittlerweile als Halbamateure auftretenden Bure aus Breitnau und Rudenberg sind keine Ausnahmen. Ausschließlich witzeln ist nicht Sache von Winterhalder und König, im Haus des Gastes wurde auch tiefsinniges und fast schon schwereres Liedgut geboten. Zur Refrainzeile "Ich hab einmal einen Acker gehabt, den darf ich jetzt nicht mehr ha", schmunzelte niemand, die Musik-Kabarettisten hoben auf den täglichen Flächenverbrauch ab und thematisierten damit durchaus ernst und mit hochgezogenen Augenbrauen.

Insgesamt jedoch war der Abend mit den beiden Schwarzwäldern von der deftigeren und schlicht unterhaltenden Art, auch in Bad Dürrheim traten die meist unterschiedlichen Lesarten von im Leben stehenden Landwirten und Behördenvertretern deutlich zutage. Fast schon wissenschaftliche Agrarpolitik kontra ganz reales und profanes Schlachtfest – wer mit Winterhalder und König auf die Reise geht erkennt schnell, dass die Bürokratie im Dasein der Grundversorger mittlerweile tatsächlich sehr tief wurzelt.

Die Programmauszüge: "Wenn Sie kein Fleisch mehr essen, was soll ich dann machen? Vielleicht einen Regenwald pflanzen? Gras fressen für eine bessere Welt, in Ordnung. Und Sie fangen damit an!" "Wie lange ist man jetzt schon auf diesem Hof? Zwölf Generationen? Na, das reicht ja dann auch einmal, da hört man eben einfach auf!" "Heute sagt man Feuchtbiotop, damals hieß so etwas Drecksloch." "Urbanfarming – die Pilzkultur in der Dusche." "Lass die Katze in Ruh’, nimmt den Kurgast, Buä!" "Kinderbetreuung wurde bei uns schon vor 40 Jahren angeboten – im Stall. Da gab es zwei Muttersauen!" "Pro Tag werden bei uns 70 Hektar Fläche zugebaut. Jeden Tag! Nein, die Fläche ist aber nicht wirklich weg. Sie ist mit Asphalt und Beton geschützt!"