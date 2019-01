Villingen-Schwenningen "Butzesel" machen Neckarhalle sauber

Doch es war nicht nur die Villinger Narrozunft, die am Sonntagvormittag ihr Fett weg bekam. 136 Anekdoten, so Schlenker, seien im Vorfeld bei den beiden Abstaubern eingereicht worden. Während Bärbel Noel in der neuen Halle hin und her wetzte und sich zeitweise sogar durch die Katakomben in Richtung Bühnentechniker bewegte, trug Jörg Schlenker von der Bühne aus eine Geschichte nach der anderen vor. Von Zunftmitglied und Stadtrat Jürgen Jauch, der beim Einkaufen im Dauchinger Discounter von seiner Frau Silke vergessen wurde, vom Ehepaar Glass, das am falschen Sonntag ihr Wahllokal aufsuchte, aber auch von Rolf Rabe, der sich mit seiner Frau ein schönes Silvester im Hotel machte und fünf Stunden lang den Motor seines Mercedes auf dem Parkplatz laufen ließ. "Opel, Daimler oder Golf – Feinstaubalarm dank Rabe Rolf", reimte Schlenker.

Dass die meisten Ausrutscher der Zunftmitglieder stets einen feuchtfröhlichen Hintergrund haben, ist bekannt. Eine etwas andere Interpretation von feuchtfröhlich lieferte Ehrenzunftmeister Ralf Prätzas. Er war an der letztjährigen Kulturnacht in Begleitung unterwegs und unterschätzte ganz offenbar das Interesse der restlichen Besucher am Auftritt der Spider Murphy Gang. Doch, so berichtete Abstauber Schlenker, wollten Prätzas und Gefolge ihren Heimvorteil ausspielen und versuchten durch diverse Hinterhöfe und Gärten an den Menschenmassen vorbei auf den Muslenplatz zu kommen. Doch die Gruppe hatte die Rechnung ohne einen Anwohner gemacht, der mit einer Wanne voll Wasser im Obergeschoss eines Hauses lauerte. "Spider Murphy Gang in den Ohren, im Sperrbezirk hast Du halt nichts verloren", kommentierte Schlenker den nassen Ausflug der Kulturliebhaber.

Während der Schwenninger Fanfarenzug unter Leitung von Volker Beier die Premiere des Abstaubens in der Neckarhalle mit dessen Einmarsch eröffnete, und der Musikverein Harmonie unter Leitung von Harald Leibold die Veranstaltung während dessen musikalisch begleitete, beendeten die Narren im Saal den Fasnetsauftakt mit dem Schwenninger Narrenlied nach rund drei Stunden.