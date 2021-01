Villingen-Schwenningen Buslinie zumImpfzentrum undPost der Stadt

Villingen-Schwenningen. Eine neue Haltestelle "Kreisimpfzentrum" wird eingerichtet, dorthin fährt die Linie 15, teilt die Stadt mit. Rufbuskurse werden durch ständige Linienfahrten ersetzt. Infos unter www.v-s-b.de oder www.vs-bus.de. Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, genießen höchste Priorität in der Impf-Reihenfolge. Die Termine können voraussichtlich ab 19. Januar auf www.impfterminservice. de oder telefonisch unter der Nummer 116 117 vereinbart werden. Hierüber informiert die Stadt VS alle älteren Bürger mit einem Informationsschreiben, das in den nächsten Tagen per Post bei diesen Personen eingehen sollte. Darin werden die Möglichkeiten zur Terminvereinbarung genannt, ebenso die Adresse des Impfzentrums. Zudem werden die Fahrpläne der Buslinie 15 beigelegt.