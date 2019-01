Villingen-Schwenningen Buslinie 7280 fährt Marbach nicht an

Villingen-Schwenningen. Die Schaffhauser Straße in Marbach (K 5734) wird ab Montag, 28. Januar, bis einschließlich Freitag, 8. Februar, für Baumfällarbeiten in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Aufgrund dieser Sperrung kann die Bus-Linie 7280 die Haltestellen in Marbach nicht bedienen, teilt die Stadtverwaltung mit. Fahrgäste werden gebeten, auf den Ringzug auszuweichen. Schüler in Richtung Bad Dürrheim können in den Bus aus Brigachtal in Richtung Bad Dürrheim an der Haltestelle "Marbach Kirche" zusteigen. Es wird gebeten, auf den Fahrplanaushang an den Haltestellen zu achten.