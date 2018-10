Villingen-Schwenningen Bushaltestelle auf östlicher Seite fertiggestellt

VS-Rietheim (kal). Fertig gestellt sei nun die barrierefreie Bushaltestelle auf der östlichen Seite der Oswald-Meder-Straße. Die Firma habe gut und zügig gearbeitet. Mit der nächsten Baustelle werde am 5. November begonnen. In der Pfaffenweilerstraße werde bis hin zum Wettgraben die Sanierung der Kanäle durchgeführt. Das erfordere eine Vollsperrung der Straße, die Umleitung erfolge über den Douglasienweg und Höchtenstraße. Gehofft werde, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Bei plötzlichem Wintereinbruch solle die Baustelle abgeräumt und die Vollsperrung aufgehoben werden. Wenn alles nach Plan verlaufe, komme über die Wintermonate eine Grobdecke auf die Straße, im kommenden Frühjahr der endgültige Straßenbelag. Dann solle auch die Kanalisierung in der Oswald-Meder-Straße fertig gestellt werden.