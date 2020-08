Villingen-Schwenningen Busfahrer ermahnt Gäste nicht zum Maskentragen

"Busfahrer können und werden diese Regelungen nicht kontrollieren"

Klar ist: Seit dem 27. April ist es Pflicht, einen Mund- und Nasenschutz im öffentlichen Personenverkehr zu tragen. Dabei muss kein medizinischer Mundschutz getragen werden, ein selbstgenähter Mund- und Nasenschutz oder auch ein Schal reichen aus. Die Fahrgäste seien selbst dafür verantwortlich sich eine Bedeckung für Bus und Bahn zu beschaffen. Im Bedarfsfall können sie sich jedoch im VSB-Kunden Center in VS-Villingen einen solchen kaufen – für Fahrgäste, die eine VSB-Monats-Karte besitzen, gibt es eine Gratis-Maske. Kunden, die im Besitz einer VSB-Abo-Card sind, bekommen pro Woche fünf Masken umsonst – nur so lange der Vorrat reicht. Die Stadt Villingen apelliert im Bezug auf das Maskentragen an die Vernunft der Fahrgäste.

Das Busunternehmen jedoch stellt klar: "Die Busfahrer können und werden diese Regelungen nicht kontrollieren können" – aus dem Schneider jedoch sollen notorische Masken-Verweigerer nicht sein, denn: Ab und an soll auch die Ortspolizei ausrücken und Kontrollen in den Bussen durchführen.