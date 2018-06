Villingen-Schwenningen Bus-Konzept verspricht neue Anreize

Villingen-Schwenningen. Auf die Umgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs ging Felix Berschin von der Nahverkehrsberatung Südwest im Technischen Ausschuss ein. Ende 2019 laufe der bisherige Vertrag mit der Verkehrsgemeinschaft Villingen-Schwenningen GmbH (VGVS) aus. Angesichts der Höhe der bisherigen Unterstützung der Stadt schreibe eine EU-Verordnung ein europaweites Verfahren vor.

Halt an Gewerbeschule

In der ersten Runde haben die drei Geschäftsführer der VGVS gleich als einzige Interessenten ein eigenwirtschaftliches Angebot abgegeben, so dass die Stadt nicht mehr für das bisherige Defizit von 1,8 Mil lionen Euro aufkommen muss. Für Bürgermeister Detlev Bührer bringt es ab 2020 eine willkommene Haushaltskonsolidierung mit sich, für die Bürger eine Verbesserung der innerstädtischen Busverbindungen. Ziel des neuen Busnetzes sei es, die Zentren zu stärken, einen verlässlichen Fahrplan selbst in den Ferienzeiten zu schaffen und alle Linien miteinander zu verknüpfen, erläuterte Berschin. Künftig gebe es direkte Strecken statt großer Schleifen, so dass sich teils eine viertel- bis halbstündige Taktung erreichen lasse. Einrichtungen wie Seniorenheime und Schulen sind eingebunden, der Schülerverkehr ein fester Bestandteil des Netzes. Zu Spitzenzeiten sei geplant, den Deutenberg mit Direktbussen aus den Gebiete Grabenäcker und Dickenhardt sowie Kleines Eschle anzufahren. Und die Gewerbeschule bekomme eine eigene Haltestelle.