Villingen-Schwenningen Burglind lässt Bäume fallen und Ziegel tanzen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Sturmtief Burglind fegte am Mittwoch über das Land hinweg auf seinem Weg in Richtung Osten und hat im Verkehr für erhebliche Behinderungen gesorgt.

In der Nähe von Marbach ist dabei ein Zug der Deutschen Bahn entgleist. Der so genannte Hilfszug, der bei Betriebsstörungen eingesetzt wird und Schäden an den Gleisen beseitigen soll, fuhr am Mittwochmittag auf einen umgestürzten Baum. Hierbei drückte sich ersten Angaben zufolge die Achse des Zuges in den Dieseltank, der dabei beschädigt wurde. Die alarmierte Feuerwehr aus Marbach sorgte dafür, dass ein weiteres Auslaufen des Diesels verhindert werden konnte. Gleichzeitig wurden von Mitarbeitern der Deutschen Bahn die Gleise von den umgestürzten Bäumen beseitigt. Wie und wann der Zug nun wieder auf die Gleise gesetzt werden kann, ist allerdings unklar. Ebenso wie lange die Strecke gesperrt ist und die Höhe des Sachschadens.

Abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume gab es zu Hauf. Im Villingen-Schwenninger Ortsteil Zollhaus krachte eine 20 Meter hohe Fichte auf ein Wohnhaus und begrub dies teilweise unter sich. Der Baum zerstörte den Eingangsbereich inklusive Vordach völlig und sorgte für weitere Schäden auf dem Dach, das teilweise durchschlagen wurde. Die Bewohner hatten jedoch Glück: Wie waren zum Zeitpunkt des Unglückes nicht zu Hause. Durch den umgestürzten Baum wurde zudem der Römerweg über längere Zeit blockiert. Die Feuerwehr zerteilte, gemeinsam mit den Technischen Diensten der Stadt VS, den Baum und entfernte anschließend noch lose Äste vom Dach.